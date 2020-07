Elena Santarelli: “Mio marito più invecchia, più è bono. Piace anche agli uomini”

I sorrisi di Elena Santarelli e di Bernardo Corradi catturati dalle foto pubblicate dal settimanale Chi la dicono lunga sull’entusiasmo che accomuna la coppia, ormai libera dalle preoccupazioni che per mesi hanno avuto al centro la salute del figlio Giacomo. La showgirl e l’ex calciatore si godono questo primo periodo estivo nel mare di Sabaudia insieme al primogenito quasi 11enne e alla piccola di casa, Greta Lucia (4 anni), restituendo lo scorcio di serenità proprio di una famiglia unita da un profondo amore che è, in primis, quello tra i genitori.

Santarelli e Corradi, marito e moglie dal 2014, si amano come il primo giorno e le parole con cui l’opinionista di ‘Italia Sì’ parla del consorte denotano una passione che non conosce crisi: “Lo sposerei altre mille volte. Ma quanto è bello? Più invecchia, più è bono. E piace anche agli uomini: al mare ogni tanto succede che riceva complimenti sinceri dai maschi che passano. Ed io sorrido orgogliosa”, ha ammesso la modella che frena sulla possibilità di allargare la famiglia (“Per ora la vita ha fermato la corsa verso nuove vite: ci stiamo rialzando”).

Come sta oggi Giacomo, il figlio di Elena Santarelli

Oggi i problemi causati dalla malattia di Giacomo sono solo un ricordo e il bambino cresce sereno, conciliando studio e hobby: “E' studioso e questo conta molto nella nostra famiglia: a Giacomo, per un voto basso, non abbiamo mai risparmiato rimproveri e punizioni nemmeno quando non stava bene. Purtroppo ama i videogames. Anzi mi correggo 'ama troppo' i videogames: ma ahimè è la sua generazione, vittima di giochi e di consolle. Il lockdown, poi, ha favorito questo 'hobby' perché in casa era dura far passare il tempo. Ma, adesso, nella vita reale, ha imparato a surfare ed è molto bravo. A bassa voce vorrei confessare che sono felice: lo dico ma il tono è lieve”.

