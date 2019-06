Chi è Andrea, il nuovo fidanzato di Eleonoire Casalegno

Eleonoire Casalegno ha un nuovo fidanzato. Dopo la fine della relazione con Marcello Corso, arrivata lo scorso ottobre, la conduttrice ritrova il sorriso accanto ad un uomo di nome Andrea, estraneo al mondo dello spettacolo. A pizzicare insieme la novella coppia è il settimanale 'Chi', che nel numero in edicola questa settimana pubblica un servizio fotografico realizzato in occasione della festa di compleanno di Elenoire.

Chi è Andrea, nuovo fidanzato di Elenoire Casalegno

Ma chi è precisamente questo Andrea? Di lui si conosce la professione: lavora, infatti, come broker finanziario e vive, presumibilmente per ragioni professionali, tra Roma e Milano. Con Elenoire si frequentano da circa un mese e sono usciti definitivamente allo scoperto proprio durante il party della presentatrice, dove era presente anche Swamy, la figlia 19enne avuta dalla showgirl con Ringo: segno che le presentazioni in famiglia sono già avvenute.

Tutti i fidanzati di Eleonoire Casalegno

Grazie ad Andrea, dunque, Elenoire torna a credere nell'amore. Alle sue spalle, invece, diverse relazioni naufragate. Oltre alla love story con l'imprenditore di Ibiza Marcello Corso, anche il matrimonio finito con Sebastiano Lombardi, il direttore di Rete 4. Ma in passato la Casalegno ha amato anche il già citato DJ Ringo, Francesco Facchinetti, Vittorio Sgarbi, Matteo Cambi, Omar Pedrini.Oggi però c'è posto solo per il suo broker.