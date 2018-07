Elenoire Casalegno festeggia un anno d'amore "segreto": ecco chi è il fortunato

Un anno d'amore. Un anno vissuto l'uno accanto all'altra, al riparo da riflettori e pettegolezzi. Elenoire Casalegno festeggia 365 giorni insieme al compagno Marcello Corso. Lo fa a Formentera, dove la scorsa estate è avvenuto il primo fatidico incontro grazie al quale la conduttrice ha ritrovato il sorriso dopo la fine del matrimonio con Sebastiano Lombardi.

"Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili". Questa la frase condivisa poche ore fa da Elenoire su Instagram, dove pubblica una foto fianco a fianco della sua metà. A farle eco lo stesso Marcello: "Tutto è cominciato qui, Ti Amo", digita di tutta risposta.

Chi è Marcello Corso, nuovo amore di Elenoire Casalegno

Imprenditore, 38 anni (quattro in meno rispetto alla Casalegno), Marcello Corso ha un locale a Formentera, meta di vacanza per molti personaggi del mondo dello spettacolo nostrani, e si divide tra la Spagna e Milano. L'ufficializzazione della storia con Elenoire è arrivata a settembre, alcuni mesi dopo la rottura di lei con il direttore di Rete4, a cui è stata legata per due anni.