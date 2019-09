A Storie Italiane si fa cenno al suo matrimonio, ma Eleonora Daniele s'infuria

Da sempre Eleonora Daniele tiene ben separate la vita professionale e quella privata. Motivo per cui oggi, durante la diretta del suo programma 'Storie Italia', la conduttrice si è infuriata quando Silvana Giacobini ha fatto cenno al suo matrimonio con Giulia Tassoni, celebratosi sabato a Roma dopo 16 anni d'amore. Ad infastidire la presentatrice, probabilmente, sono stati soprattutto i tempi: la trasmissione infatti dedica spazio a casi di cronaca molto delicati e il pubblico avrebbe potuto recepire fuoriluogo il riferimento alle nozze.

Eleonora Daniele arrabbiata con Silvana Giacobini a Storie Italiane

Il siparietto è andato in scena questa mattina, quando Giacobini era in collegamento da Milano. Ed Eleonora, che fino a quel momento non aveva fatto alcun cenno alla cerimonia, si è infastidita. In quel frangente si stava parlando del caso di Marcello Di Finizio, imprenditore di Trieste che da 116 giorni è in cima ad una gru per protesta. “Per favore Silvana, non è il caso. Sono argomenti delicati”, ha risposto Eleonora. Altrettanto gelida la reazione della conduttrice quando Giacobini ha provato a fare il "bis" durante l'intervista a Leopoldo Mastelloni. Insomma, gli auguri alla Daniele piace riceverli in privato, senza proclami.