“Dedicata a Carlotta” e Eleonora Daniele si commuove: i versi di Ivana Spagna per la figlia dell’amica

Dopo il videomessaggio con cui ha ringraziato il pubblico, i colleghi e i tantissimi amici che le hanno dimostrato tanto affetto per la nascita della sua prima figlia, Eleonora Daniele si gode la gioia della maternità insieme al marito Giulio Tassoni lontana dalle telecamere a cui ha dato il suo arrivederci a settembre con la nuova stagione di ‘Storie Italiane’. Tuttavia, il modo per restare comunque presente nella quotidianità dei tantissimi fan che la seguono con affetto è rappresentato dai social, usato spesso dalla conduttrice che, dopo aver mostrato la manina della sua Carlotta a poche ore dalla nascita, ha voluto condividere con i follower i versi della dolce melodia che l’amica Ivana Spagna ha dedicato alla sua piccola.

Ivana Spagna al pianoforte per Carlotta: il grazie di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele ha condiviso sulla sua pagina Instagram il regalo affettuoso che Ivana Spagna le ha inviato per la sua Carlotta: il video di lei che suona al pianoforte i versi musicati rivolti alla figlia dell’amica appena nata. “A te che porti il sole, a te che porti amore, a te che con un tuo sorriso rendi bello il mondo all’improvviso… Dedicato a Carlotta”, dice la cantante alla fine del filmato che ha tanto commosso la neomamma, emozionata per un gesto così delicato e apprezzato anche dai fan. “Grazie alla mia straordinaria amica Ivana Spagna per questo omaggio affettuoso. Ivana mi hai fatto commuovere. Grazie”, le parole a corredo dell’esibizione postata sui social.

(Di seguito il video su Instagram)