Eleonora Daniele sposa Giulio Tassoni: “Spero di diventare presto mamma”

Un trionfo di rose pastello, un abito su misura realizzato con ricami francesi fatti a mano, la cerimonia celebrata in una chiesa della Capitale a cui sarà presente tutta la sua famiglia: a un mese dal suo matrimonio, Eleonora Daniele non risparmia qualche dettaglio organizzativo sul gran giorno che la vedrà finalmente moglie di Giulio Tassoni, imprenditore romano del settore farmaco-cosmetico per la prima volta protagonista con lei del servizio realizzato dal settimanale Chi.

Dopo 16 anni di fidanzamento e cinque di convivenza, la conduttrice di Rai Uno dirà finalmente sì al compagno che un anno fa, nel giorno del suo compleanno, il 20 agosto, le ha chiesto di sposarlo nel più romantico dei modi, sorprendendola con l’anello presentato nel bel mezzo della cena. “Un momento intenso”, ha confidato Eleonora che ha voluto condividere prima di tutto con mamma Iva, la sua più grande confidente.

Eleonora Daniele si sposa: “Spero di diventare mamma nei prossimi due anni”

A 42 anni Eleonora Daniele ha scoperto un grande senso di maternità sconosciuto fino a qualche tempo fa. E ora che sta per diventare moglie il desiderio di farlo diventare realtà rientra tra gli imminenti progetti di vita: “Ho scoperto un istinto materno che prima pensavo di non avere. Non ci pensavo quasi, ma adesso è scattato questo grande desiderio. Spero di diventare mamma nei prossimi due anni, ma sarà Dio a decidere”, ha affermato la giornalista, per la quale perdere il fratello Luigi che era autistico, è stato determinante per accorgersi quanto per lei fosse importante essere madre.

Eleonora Daniele, la festa di matrimonio e i testimoni di nozze

Eleonora Daniele sposerà Giulio Tassoni in chiesa con una cerimonia molto tradizionale. Suo padre Antonio è mancato dieci anni fa e a fare le sue veci accompagnandola all’altare saranno i nipoti Edoardo, Sasha e Sergey. Le testimoni di nozze saranno le sorelle Elisa e Cosetta. Al rito seguirà una grande festa con molti invitati, piena di musica e buon cibo, divertente ma anche insolita: “Non voglio che sia tutto perfetto, amo sparigliare in giochi”, ha promesso Eleonora.