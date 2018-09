Eleonora Daniele si sposa: il lieto annuncio e i dettagli sulle nozze

Dopo diversi annunci e contestuali dietrofront rispetto alla data fatidica, Eleonora Daniele ha annunciato che presto sposerà lo storico fidanzato Giulio Tassoni a cui è legata da 15 anni.

“Il 2019 sarà l’anno delle nostre nozze” ha affermato la conduttrice del programma di Rai Uno ‘Storie Italiane’ al settimanale Chi: “E’ tanto che ci pensiamo, abbiamo sempre rimandato per impegni di lavoro”.

In questi anni di costante lavoro televisivo, infatti, Eleonora Daniele ha studiato ed è diventata giornalista professionista, ma adesso per lei è tempo di dedicarsi agli affetti e alla sua vita privata che, almeno per ora, non contempla figli in arrivo.

Eleonora Daniele si sposa: i dettagli delle nozze

Il 2019, dunque, sarà l’anno in cui Eleonora Daniele raggiungerà l’altare insieme al compagno Giulio Tassoni, imprenditore attivo nel campo della cosmesi.

Il mese dovrebbe essere quello di giugno, alla fine della stagione televisiva, e dovrebbe tenersi a Roma, sicuramente in chiesa. Nessun matrimonio faraonico, però: “Vorrei che ci fossero le persone che amo di più. Odio la spettacolarizzazione”, ha ammesso la conduttrice che sogna un abito bianco con un lungo strascico, le spalle scoperte, gonna da sirena.

Eleonora Daniele, il dolore per la morte del fratello

L’intervista ha dato spazio anche al ricordo del fratello Luigi, scomparso tre anni fa, presenza sempre viva nella sua quotidianità e nella sua mente. “Sono stati anni difficili dopo la morte di mio fratello Luigi tre anni fa. Soffriva di autismo, ma è mancato all’improvviso e non è stato facile superare il dolore”.

“È ancora molto complicato parlarne. Per questo mi sono buttata a capofitto nel lavoro e nello studio, speravo di riuscire a non pensarci, ma lui era sempre lì con me”, ha detto Eleonora che ha affermato di aver iniziato a scrivere un libro sulla storia sua e di Luigi, una storia che –dice – “mi ha reso una ragazzina meno serena, ma più matura. E oggi sono quello che sono”.