Eleonora Daniele si sposa: "Quando ho provato l'abito mi sono commossa"

Non c'è due senza tre. Per la terza volta Eleonora Daniele, 42 anni, annuncia le nozze. E, stavolta, assicura che andranno a compimento. Dopo 16 anni di fidanzamento (e sei di convivenza), la conduttrice Rai è infatti pronta a sposare l'imprenditore Giulio Tassoni. Il "sì", che in questi anni è stato rimandato a causa degli impegni professionali di lei, avverrà finalmente a settembre. Top secret la location, ma l'abito da sposa è già stato scelto.

Eleonora si era già detta pronta alle nozze nel 2014, poi nel 2016, ma la carriera in continua ascesa l'aveva costretta a rimandare il lieto evento. Questa volta, però, ci siamo. "A settembre mi sposo", ha raccontato a Il fatto quotidiano, "Quando ho provato l'abito una lacrimuccia è scesa". Già qualche tempo fa aveva confidato alcuni dettagli a proposito dell'evento, che sarà all'insegna della sobrietà: "Ci sposeremo in chiesa e io avrò l'abito con lo strascico. Vorrei che ci fossero le persone che amo di più. Odio la spettacolarizzazione".

Chi è Giulio Tassoni, promesso sposo di Eleonora Daniele

Ma chi è Giulio Tassoni, promesso sposo di Eleonora? Su di lui circolano pochissime notizie: è un imprenditore nel settore della cosmetica, discende da Alessandro Tassoni (scrittore modenese del 1600), ed è riservatissimo. Il primo incontro con la conduttrice di 'Storie Italiane' è arrivato al 'Piper', locale frequetato dai vip a Roma. E' stata lei a fare il primo passo. "Lui non mi filava - ha raccontato lei - Un mese dopo un’amica ha organizzato una cena con entrambi e lì è nato qualcosa". Fino al 2014 hanno vissuto in case separate, poi la convivenza e ora i fiori d'arancio.