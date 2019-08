Eleonora Pedron e Fabio Trioiano inseparabili: baci e risate alla luce del sole

La storia tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano procede a gonfie vele anche al rientro in città. Priva ormai dello stretto riserbo che per mesi l’ha tenuta al riparo dal gossip, la coppia si gode adesso la spensieratezza di una passeggiata nelle vie della Capitale allietata da una risata e un bacio scambiato alla luce del sole come due fidanzati che nulla hanno da nascondere, forti di un legame che evidentemente è adesso maturo per non essere più celato.

Le foto che mostrano insieme l’attore e la ex Miss Italia sono state pubblicate dal settimanale Oggi e arrivano a qualche giorno dalle immagini che documentavano il primo bacio della coppia paparazzata a Pantelleria.

I due si sono conosciuti a inizio estate e secondo alcune indiscrezioni la scintilla sarebbe scoccata subito. Entrambi reduci da due rotture, lei con la iena Nicolò Devitiis, lui con la storica fidanzata Anny Centis, adesso i due sono inseparabili come confermano le immagini che mostrano la bella intesa.

(Di seguito le foto pubblicate dal settimanale Oggi)