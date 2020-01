Eleonora Pedron e Fabio Troiano innamorati sui social: la prima foto insieme

Eleonora Pedron e Fabio Troiano debuttano ufficialmente sui social come coppia innamoratissima. Dopo il bacio al Lido di Venezia che ha sancito la certezza che i rumors sulla loro frequentazione non erano solo effimere indiscrezioni, adesso è arrivata una tenera foto per legittimare la storia tra la showgirl e l’attore, inseparabili da qualche mese.

È stato proprio Fabio Troiano a postare su Instagram l’immagine che lo mostra mentre abbraccia la compagna, dolcemente avvinghiata a lui in un momento di quotidianità che ben dimostra l’affiatamento dei due ormai a tutti gli effetti fidanzati.

La storia d’amore tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano

Le prime voci su Eleonora Pedron e Fabio Troianosi risalgono a questa estate, quando il settimanale Chi li descrisse come inseparabili ma non ancora pronti a rendere pubblica la loro relazione. Poi le prime foto insieme in Sicilia fino ad arrivare a oggi, con la pubblicazione di quella che dà ufficialità a un sentimento che appare davvero tanto autentico.