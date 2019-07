Eleonora Pedron, flirt segreto con Fabio Troiano? “Lui ha lasciato la fidanzata”

Eleonora Pedron e Fabio Troiano: questo il binomio inedito che il settimanale Chi diffonde nell’ultimo numero in edicola come protagonista di una relazione d’amore sbocciata e tenuta in gran segreto.

Stando alle Chicche di Gossip, la ex Miss Italia, già legata a lungo con Max Biaggi da cui ha avuto i figli Ines Angelica e Leon Alexander, avrebbe ritrovato il sorriso accanto all’attore torinese Fabio Troiano, noto per le sue numerose interpretazioni in serie tv e film di successo come ‘Cado dalle nubi’ di Checco Zalone. I due farebbero coppia da tempo, tenendo lontana da ogni pubblicità una storia nata poco dopo la fine di quella tra l’attore e la storica fidanzata.

Eleonora Pedron fidanzata con Fabio Troiano? L’indiscrezione

“Come mai Eleonora Pedron nell’ultimo periodo ha ritrovato il sorriso? Accanto alla showgirl è apparsa una figura speciale: l’attore Fabio Troiano. I due non si fotografano sui social insieme, custodiscono gelosamente il loro rapporto e sono inseparabili. E, inoltre, Troiano ha lasciato da poco la storica fidanzata Anny dopo sei anni di relazione”, si legge sull’ultimo numero di Chi che a febbraio scorso aveva raccontato la fine del rapporto tra Eleonora Pedron e l’inviato de ‘Le Iene’ Nicolò De Vitis dopo un anno di fidanzamento.

Adesso per la modella sarebbe tempo di vivere un nuovo capitolo sentimentale, al momento, tenuto al riparo dall’attenzione mediatica: sul suo profilo Instagram, infatti, c’è spazio solo per foto che la ritraggono da sola e bellissima.