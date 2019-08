Eleonora Pedron volta pagina con Fabio Troiano: la passione esplode in Sicilia

A luglio i rumors, ora la certezza: tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano c'è del tenero. Presto parlare d'amore, ma la passione sicuramente non manca. I due sono stati paparazzati da Chi a Pantelleria e non c'è una foto in cui non si tolgono gli occhi (e le mani) di dosso: baci appassionati, palpatine e bagni romantici, il feeling è alle stelle.

La showgirl e l'attore si sono conosciuti a inizio estate e secondo alcune indiscrezioni la scintilla sarebbe scoccata subito. Da allora sono inseparabili, entrambi reduci da due rotture: lei con la iena Nicolò Devitiis, lui con la storica fidanzata Anny Centis.

Sarà questa 'la volta buona' per entrambi? Chissà... Intanto si godono la bella sorpresa.