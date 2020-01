Eleonora Pedron si racconta: “Ecco perché non ho sposato Max Biaggi”

La storia d’amore tra Eleonora Pedron e Max Biaggi è ormai consegnata alla storia delle cronache rosa: oggi la ex Miss Italia è felice accanto a Fabio Troiano, mentre il campione di motociclismo risulta single dopo la nota relazione con Bianca Atzei, ma i rapporti tra i due ex restano ottimi in virtù dei due bellissimi figli di cui sono amorevoli genitori.

Ed è anche del padre dei suoi Ines e Leon (10 e 9 anni) che Eleonora Pedron ha parlato nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi a cui ha rilasciato le prime dichiarazioni sul suo nuovo capitolo sentimentale accanto all’attore torinese e raccontato quanto il matrimonio sia da sempre il suo sogno, ad oggi non ancora realizzato.

Eleonora Pedron felice accanto a Fabio Troiano: “Ci siamo innamorati”

Galeotto per l’amore sbocciato tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano un treno Roma-Milano e una coincidenza di ‘ritardi e anticipi’ che li ha fatti incontrare. “Io avevo ritardato la partenza e lui l’aveva anticipata”, ha raccontato la showgirl padovana: “Da lì è cominciato tutto, ci siamo innamorati”. Al momento i due non vivono ancora insieme e il prezioso anello che lui le ha regalato non ha la valenza di impegno per un imminente matrimonio: “Quando avrò un anello di fidanzamento metterò uno striscione sul terrazzo. La vita a volte riserva sorprese”, ha aggiunto ancora, ammettendo quanto per lei sposarsi sia da sempre un grande desiderio. “Per ora, però, va bene così, anche se il matrimonio è sempre stato nei miei sogni. Da piccola mettevo l’abito da sposa di mia madre e sfilavo in casa immaginando una famiglia numerosa”, ha confidato.

Eleonora Pedron: “Max Biaggi era contrario al matrimonio”

Lecita, allora, la domanda sui motivi per i quali Eleonora Pedron non abbia mai sposato Max Biaggi a cui è stata legata per tanto tempo. “Siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al matrimonio”, ha spiegato Eleonora che oggi con l’ex compagno mantiene buoni rapporti. “Devono esserlo. Lo dobbiamo ai nostri figli. Max è un bravo padre e, da sportivo, tiene alle regole. Io finora sono stata più permissiva, ma ora sto cercando di mettere paletti”.

“Certo, quando ci siamo lasciati, nel 2015, le tensioni ci sono state”, ha ammesso ancora la showgirl: “Non c’è coppia separata che non le abbia avute, credo. Si soffre sempre molto. E anche io ho sofferto".