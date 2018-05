Altro che ritorno con Max Biaggi, Eleonora Pedron si coccola una "iena"

Altro che ritorno di fiamma con Max Biaggi, come si era vociferato ultimamente, Eleonora Pedron volta definitivamente pagina. Archiviata la storia con il campione di motociclismo (e dopo il breve flirt della scorsa estate con Tommy Vee), l'ex Miss Italia esce allo scoperto con l'inviato de "Le Iene" Nicolò Devitiis.

In esclusiva su Chi, in edicola da mercoledì 30 maggio, le foto esclusive che ritraggono Eleonora con il nuovo compagno. I due, che fanno coppia da pochissimi mesi, sono stati fotografati in tenerissimi atteggiamenti sul treno da Milano a Roma e appaiono molto innamorati.



Eleonora e Niccolò erano stati beccati già da Novella 2000 insieme a Milano alcuni giorni fa, e sembravano piuttosto felici. Le immagini di oggi en sono conferma. La loro storia sembra davvero ufficiale, visto che in una delle foto c'era anche la figlia della Pedron, Ines, segno che le presentazioni in famiglia sono già state fatte. E si fanno anche le prove di convivenza, con Nicolò che porta a casa della Pedron cuscini e piumone. Insomma, la iena si è accomodata...