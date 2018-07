Eleonora Pedron, è amore con l’inviato delle Iene: “Felice dopo la rottura con Max Biaggi”

Le voci di una relazione tra Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis, inviato de 'Le Iene' e conduttore di 'Dance dance dance' con Andrea Delogu, erano già in corsa da tempo.

Le foto che qualche tempo fa li ritraevano insieme abbracciati sul sedile di un treno lasciavano ben poco ai sospetti campati in aria che adesso, in effetti, si trovano ad essere confermati dalla stessa ex Miss Italia.

“Potete anche non chiedermi se sono felice… perché lo sono” ha confidato al settimanale Chi la 36enne padovana adesso nuovamente innamorata dopo la breve relazione con Tommy Vee e quella ben più importante con il padre dei suoi figli Max Biaggi durata 12 anni.

Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis, è amore

Alle pagine del numero di Chi in edicola a partire da mercoledì 11 luglio, Eleonora Pedron ha confidato che pensava fosse molto difficile che le capitasse di innamorarsi di nuovo, nella sua vita. “L’amore, dopo la rottura con Max, non aveva più bussato alla mia porta“, ha spiegato la showgirl: “All’improvviso è arrivato Nicolò ed eccoci qui”.

“La parola amore mi fa paura. La vita mi ha dato troppe batoste”, ha anche ammesso Eleonora rispetto al timore di legarsi sentimentalmente a una persona che però adesso, però, sembra proprio avere le fattezze del suo Nicolò, con lei nelle foto pubblicate da Chi che ben dimostrano l’affiatamento dei due innamorati.