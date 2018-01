Addio Tommy Vee, Eleonora Pedron torna single

E' durata pochi mesi la love story tra Eleonora Pedron, 35 anni, e Tommy Vee, 44. A dare annuncio della rottura è la showgirl padovana che, intervistata da Chi, spiega di aver passato le festività natalizie lontana dall'ex, e cioè a New York con un amico, Riccardo Grande Stevens.

Eleonora non entra nei dettagli, né spiega le ragioni che hanno portato la coppia a chiudere la relazione. Tra i due, però, non ci sarebbe alcun terzo incomodo. Con Riccardo, infatti, figlio dell'avvocato Franzo, storico legale della famiglia Agnelli, non c'è nient'altro che una semplice amicizia. Da escludere anche il presunto ritorno di fiamma con Max Biaggi, suo storico ex e padre dei figli Ines Angelica e Leon Alexandre, che attualmente avrebbe ritrovato il sorriso accanto a una modella americana.

La fine della storia arriva a sei mesi dal primo bacio "ufficiale". "Tutti i momenti che abbiamo passato insieme sono stati stupendi - aveva detto Tommy dell'ex Miss Italia tempo fa - Ma Eleonora e io facciamo fatica a programmare la nostra vita, io sono spesso in giro per lavoro e lei è madre di due bambini che ho visto solo una volta finora".