Elettra Lamborghini a un passo dalle nozze con Afrojack

Appena finita l'esperienza sulla poltrona di The Voice, Elettra Lamborghini pensa al matrimonio. Le nozze potrebbero essere proprio dietro l'angolo per la cantante-ereditiera, fidanzata con il famoso dj Afrojack.

"Ne stiamo parlando - ha rivelato al settimanale Chi - Lui è meraviglioso, è come dovrebbero essere tutti gli uomini, premuroso e privo di malizie. Non pensavo che l'amore potesse arrivare così, da un giorno all'altro. Volevamo fare musica insieme, invece ci siamo innamorati. E non abbiamo più fatto musica, ma abbiamo fatto altro".

Dell'avventura come coach di The Voice è soffisfatta, anche se l'ha completamente assorbita negli ultimi mesi: "Eravamo in Rai tutti i giorni, per tre mesi non ho visto la mia famiglia, non ho avuto momenti liberi, poi mi sono stancata più degli altri perché stavo preparando il mio album". Il disco, 'Twerking Queen', esce il 14 giugno (all'interno diversi featuring, tra cui anche Gué Pequeno).