Elia innamorato più che mai: il regalo sorprendente per il compleanno di Jane

Il Grande Fratello Vip è finito da un po’, ma alla cronaca rosa ha lasciato in ‘eredità’ gli amori nati tra le mura della casa spiata per tre mesi.

In particolare, quello sbocciato tra Elia Fongaro e Jane Alexander che, in barba agli scettici, continuano a coltivare un sentimento adesso alimentato da un gesto arrivato in occasione del compleanno dell’attrice.

Elia Fongaro, la sorpresa per il compleanno di Jane Alexander

Terminata l’esperienza televisiva del reality, l’ex velino di ‘Striscia la notizia’ e l’attrice stanno vivendo la loro quotidianità lontani l’uno dall’altra - lui vive a Milano e lei Roma - ma la distanza non sta impedendo loro di proseguire una relazione che appare sempre più forte.

E ancora di più lo sarà dopo la sorpresa che Elia ha fatto alla fidanzata in occasione del suo compleanno. Oggi, 28 dicembre, Jane Alexander compie 46 anni e lui l’ha letteralmente lasciata senza parole presentandosi all’improvviso davanti a lei che non ha potuto fare altro che abbracciarlo.

Il video della sorpresa è stato pubblicato da Elia nelle sue storie Instagram, dove poco dopo ha dedicato un post alla sua amata che risuona come autentica dedica d’amore: “A te che sei arrivata come un Faro nella mia Vita: rara e preziosa”.

Chi pensava non arrivassero a mangiare insieme il panettone dovrà ricredersi... A questo punto, è chiaro che i due si baceranno anche sotto al vischio per il Capodanno.

(Di seguito, il video della sorpresa di Elia per Jane)