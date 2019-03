Elia, la lettera dopo l’intervista di Jane Alexander: “Rispettate la mia volontà di riservatezza”

“Sono stata malissimo, ho smesso di piangere 10 giorni fa e ancora adesso non sto benissimo”: Jane Alexander è stata sincera nell’ammettere davanti alle telecamere di ‘Pomeriggio 5’ la sofferenza provata per la fine della storia d’amore con Elia Fongaro, nata nella casa del Grande Fratello Vip e finita qualche mese dopo.

“Non mi sono allontanata da Elia perché non gli volessi bene, l'ho fatto perché pensavo fosse la cosa giusta da fare per me, perché non ero felice con lui, non ero più felice con lui", ha detto l’attrice che per la prima volta ha parlato della situazione in tv a circa un mese dalla dichiarazione che annunciava la fine della relazione che tanto ha fatto parlare. Evidentemente le sue parole devono aver sortito le reazioni più disparate da parte dei follower ai quali poco fa proprio Elia Fongaro ha voluto rivolgersi per dire la sua in merito alla rottura con la ormai ex fidanzata.

Elia Fongaro dopo l’intervista di Jane Alexander: “Questa è la mia posizione e vi chiedo di rispettarla”

Senza mai nominare Jane Alexander, Elia Fongaro ha scritto un lungo messaggio ai follower a corredo della foto che lo vede da solo passeggiare sul mare.

“Tanti sono i pensieri, le emozioni e le parole che di pancia vorrei vomitare al Mondo.. io penso che ognuno di Voi abbia il diritto di esprimere un’opinione e di avere la propria idea a riguardo ma mi piacerebbe molto anche che ognuno di Voi rispettasse la mia scelta e la mia volontà di mantenere riservatezza e non di rendere di dominio pubblico fatti e questioni prettamente privati”, ha esordito l’ex gieffino: “Io il mio punto di vista e la mia posizione l’ho già espressa e manifestata in un’intervista che ho rilasciato e con quella intendo porre fine alla questione”.

“Sono consapevole che molti di voi possano non condividere ma questa è la mia posizione e vi chiedo di rispettarla”, ha aggiunto ancora scusandosi se il suo comportamento ha deluso qualcuno: “La Vita non è sempre quella che ci si aspetta e gli eventi non hanno sempre il corso che si vorrebbe”, ha commentato.

Infine, il ringraziamento rivolto a tutti, anche a coloro che magari, dopo gli ultimi sviluppi, smetteranno di seguirlo sui social: “Grazie comunque di tutto quello che mi avete dato e trasmesso in questi mesi” la conclusione del lungo post che bene esprime la voglia di voltare definitivamente pagina rispetto al turbolento periodo sentimentale.