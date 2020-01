Signorini svela il flirt tra Elisa De Panicis e Maxi Lopez, Wanda Nara: “Sono cornuta”

Con un conduttore che è anche direttore di uno dei settimanali di gossip più seguiti, non sorprende affatto che la diretta televisiva del Grande Fratello Vip sia foriera anche di curiosi spunti di cronaca rosa che coinvolgono i protagonisti a margine del reality.

E’ stato alla fine della settima puntata del reality che Alfonso Signorini ha lanciato uno scoop tutt’altro che trascurabile alle orecchie dei telespettatori, catturati dalla notizia che l’ex concorrente Elisa De Panicis e Maxi Lopez avrebbero avuto un flirt e dalla reazione contestuale dell’ignara Wanda Nara, opinionista del reality nonché ex moglie del calciatore.

Signorini lancia la bomba: “Elisa De Panicis e Maxi Lopez hanno avuto un flirt”

“Ho uno scoop per questa notte caliente. Dovete sapere che i miei uccellini mi hanno riferito che la nostra Elisa De Panicis, che è una che non si fa mancare mai niente, ha avuto una tresca con Maxi Lopez. Lo sapevi Wanda?”: così Signorini ha provocato la sua opinionista sul finire della puntata del GF Vip, alla presenza della ex concorrente che, sorridendo un po’ imbarazzata, non ha comunque negato la ‘chicca di gossip’. “Ma la relazione l’hai avuta quando stava con Wanda o quando erano già separati?”, ha aggiunto ancora il conduttore che, se da Elisa non ha ottenuto risposta, da Wanda Nara, ex moglie di Lopez, ha ottenuto il commento alla rivelazione tanto inaspettata.

“Non sapevo nulla!... Adesso ho anche le corna” ha affermato la manager sportiva, oggi felicemente sposata con Mauro Icardi, mimando il gesto delle corna. “Tanto prima o poi le corna ce le magnamo tutti!”, ha sdrammatizzato Signorini, chiudendo la serata con questa notiziola che, per quanto oggetto di autoironia, mette sotto tutt’altra luce le due protagoniste di questa edizione del GF Vip. Si guarderanno ancora con gli stessi occhi?