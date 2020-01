Elisa Isoardi innamorata: feste in famiglia con Alessandro Di Paolo

Feste natalizie all’insegna dell’amore per Elisa Isoardi che ha trascorso la fine dell’anno accanto al fidanzato Alessandro Di Paolo a cui è legata da qualche tempo dopo la fine relazione con Matteo Salvini. A mostrare gli sguardi sereni e i sorrisi della coppia è il settimanale Chi che pubblica le foto dei due nel numero in edicola mercoledì 8 gennaio.

Elisa Isoardi, feste in famiglia con il fidanzato Alessandro Di Paolo

Un 2020 che si apre alla grande per la vita sentimentale di Elisa Isoardi che ha trascorso le festività natalizie in famiglia sì, ma con la presenza costante di Alessandro Di Paolo che già mesi fa era stato avvistato insieme a lei. L’imprenditore ha raggiunto la conduttrice de ‘La prova del cuoco’ in Piemonte, a Monterosso Grana, a pochi chilometri da Castelmagno che è il paese d'origine della famiglia di Elisa. Qui Alessandro si è trattenuto per tutto il periodo anche per conoscere di persona la mamma di Elisa e trascorrere con lei il compleanno, il 27 dicembre.

Chi è Alessandro Di Paolo, fidanzato di Elisa Isoardi

Ma chi è Alessandro Di Paolo, fidanzato di Elisa Isoardi? Nel servizio del settimanale Chi che qualche mese fa li immortalò insieme durante un soggiorno a Rieti, è stato descritto come un produttore piuttosto defilato dalla scena mediatica, molto ricco, ma soprattutto innamoratissimo della conduttrice per la quale pare abbia perso da subito la testa. Una relazione che procede a gonfie vele e che lascia immaginare un bel lieto fine quella tra la conduttrice e l’imprenditore che già ha avuto modo di presentare la compagna alla sua mamma qualche tempo fa.