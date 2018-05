Elisa Isoardi, parole d'amore nel giorno più buio di Salvini

"Io e te, io e te... Dentro un bar a bere e a ridere... Io e te, io e te... A crescere i bambini, avere dei vicini... Io e te, io e te... Seduti sul divano... Parlar del più e del meno... Io e te, io e te... Come nelle favole...". Nel giorno più buio in cui i sogni di un governo giallo-verde si infrangono contro il muro del Colle, Elisa Isoardi, compagna di Matteo Salvini, posta sul suo profilo Instagram i versi della hit di Vasco Rossi dal titolo 'Come nelle favole' accompagnata da una foto che la ritrae sorridente.

Parole scritte un giorno fa proprio nel pieno dello scontro istituzionale tra M5S-Lega e Colle e che sembrano una dedica d'amore al 'Capitano', arrabbiato e deluso per l'epilogo della trattativa sulla formazione dell'esecutivo con Luigi Di Maio. La passione per il rocker di Zocca unisce da tempo la coppia Salvini-Isoardi. La prova d'amore era arrivata con il primo selfie di coppia proprio a un concerto di Blasco tenuto al Modena Park, l'estate scorsa, pubblicato dal 'Capitano' sui social.