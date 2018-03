L’ex di Elisa Isoardi a teatro: in scena racconta l’ossessione per la conduttrice

"Quella piccola pazza cosa chiamata amore", è questo il titolo della commedia di Danilo De Santis, in scena fino a domenica 8 aprile al Teatro Golden, in cui l’attore romano racconta la relazione tormentata – divenuta ossessione – con la ex Elisa Isoardi, attuale compagna di Matteo Salvini, candidato premier della Lega.

Un fidanzamento quello tra Danilo ed Elisa che si è tramutato negli anni in un rapporto difficile da interrompere, un sentimento forte per cui Danilo ha lottato tanto per cercare di liberarsi. Buddismo, psicologo, terapie differenti, yoga, l'attore romano ha provato di tutto per liberarsi da quel sentimento che lui chiama nella commedia "mostro". Questo forte legame, Danilo l'ha tramutato in un divertente spettacolo. Un modo per liberarsi ed esorcizzare un rapporto ed un sentimento tanto profondi ed intensi.

Una commedia che non parla d'amore, ma bensì dell''amore vissuto come ossessione. Tutti i protagonisti in scena sono ossessionati dall'amore, tentano di conquistare o riconquistare la persona amata in modi irrazionale spesso ridicoli ed imbarazzanti. La regia è di Lillo.