Nuovo amore per Elisa Isoardi? La foto di coppia fa sperare i fan

Elisa Isoardi ha dichiarato chiaramente che in questo momento non ha certo bisogno di un uomo e il suo barboncino Zenith è l’unica presenza maschile ammessa in una vita molto concentrata sul lavoro. Ma la foto pubblicata su Instagram è bastata per accendere la curiosità dei follower, tutti pronti a chiedersi se quello che sorride accanto a lei su di un prato non sia la persona arrivata a stravolgere i suoi programmi.

“Coming soon... oggi si sta come nelle favole... io e Mariano Sabatelli” è la didascalia che accompagna lo scatto di coppia e l’hashtag #love altro non fa che alimentare il pensiero che forse una novità sentimentale sta arricchendo l’estate della conduttrice de ‘La prova del cuoco’, ufficialmente single dopo la fine della relazione con il vicepremier Matteo Salvini.

Elisa Isoardi fidanzata? Chi è Mariano Sabatelli

L’uomo che appare accanto a Elisa Isoardi è Mariano Sabatelli, hair and make up artist noto nel mondo dello spettacolo. Scorrendo il suo profilo Instagram (sul quale compare la stessa foto di coppia condivisa dalla conduttrice) è possibile vedere altre foto della presentatrice con la quale evidentemente collabora da tempo per questioni lavorative. I due, al momento, non hanno commentato le insinuazioni dei follower che chiedono se tra loro ci sia o meno del tenero, anche se la frase “cooming soon” (“prossimamente”) sembra alludere a qualche progetto professionale imminente. Ma la speranza di vedere il volto di Rai Uno di nuovo felice con un fidanzato non ha abbandonato il suo pubblico che, in attesa di smentite o conferme, lancia auguri alla coppia.