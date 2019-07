Elisa Isoardi ingrassata: "Ho preso 5 kg, ecco cosa mi è successo"

"Come ho fatto a prendere cinque chili in questi mesi? In trasmissione assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità". Così Elisa Isoardi, intervistata dal settimanale 'Di Più', racconta come è cambiata la sua forma fisica dopo una stagione al timone de 'La Prova del Cuoco', trasmissione culinaria della mattina di Rai Uno.

Perché Elisa Isoardi è ingrassata

"Come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi davvero? Non si può fare finta, il pubblico se ne accorgerebbe", dichiara la conduttice, che quest'anno è subentrata alla conduzione dopo Antonella Clerici. "A fine puntata, inoltre, mi capitava spesso di portarmi via uno dei piatti come pranzo. Sprecare il cibo è un delitto e non sopportavo l’idea che quei buoni piatti potessero finire nella spazzatura".

Tutto, insomma, è dovuto all'amore nei confronti del lavoro. Una dedizione che è stata premiata dagli ascolti e dalla dirigenza, visto che la presentatrice tornerà alla guida dello show anche il prossimo anno, come annunciato in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, avvenuta lo scorso nove luglio.