Elisa Isoardi, nozze con Salvini? "Aspetto che me lo chieda"

E' tornato il sereno tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini, anzi, tra i due va a gonfie vele dopo la crisi della scorsa estate dovuta a un presunto tradimento di lei. Per la coppia si torna a parlare di matrimonio, ma sull'argomento la conduttrice è chiara: "Sono una donna all'antica - spiega al settimanale Oggi - E' l'uomo che deve chiedere alla sua donna di sposarlo".

E mentre aspetta la proposta ogni occasione è buona per sostenere il compagno, soprattutto ora in piena campagna elettorale. "Io e Matteo stiamo benissimo insieme - rivela ancora - Abbiamo un equilibrio perfetto. Matteo è un uomo meraviglioso: non si direbbe, ma nella coppia è lui quello moderato e paziente. Io, a volte, sono un po' lunatica, lo ammetto. Matteo è bravissimo a gestire la sua vita privata ed è un ottimo papà. Se gestisse così il Paese, posso assicurarvelo: saremo in ottime mani".

Sul suo possibile ritorno alla Prova del cuoco dopo la Clerici dice: "Sono voci di corridoio e non ne ho ancora parlato con il direttore di Rai 1, ma intendo farlo a breve. Tornare a condurre La prova del cuoco mi piacerebbe perché è un programma che mi ha dato tanto. Ma non nascondo che mi piacerebbe altrettanto sperimentarmi in un'altra fascia, diversa da quella della mattina, dove lavoro ormai da tanti anni".