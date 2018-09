Elisa Isoardi, confessione intima su Matteo Salvini: “È un orso, ma mi ha fatto una dichiarazione…”

Manca poco al suo debutto da padrona di casa de ‘La prova del cuoco’ su Rai Uno al posto di Antonella Clerici ed Elisa Isoardi è pronta ad affrontare questa nuova esperienza con l’entusiasmo che merita.

Del suo esordio tra i fornelli di Rai Uno, ma anche della sua relazione sentimentale con il vice premier Matteo Salvini, la conduttrice ha parlato a lungo in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi in edicola, svelando alcuni segreti inerenti la loro vita privata lontana dai riflettori.

Elisa Isoardi: “Matteo è intelligente e sensibile”

Vita privata, ma non solo: la 35enne cuneese si è soffermata anche sull’aspetto lavorativo del compagno, ministro degli Interni del Governo Conte.

“Matteo è una persona estremamente intelligente e sensibile. È solo all’inizio del suo lavoro al governo e sta dando priorità alle emergenze” - ha affermato Isoardi - “Al di là delle ideologie e degli opportunismi elettorali, credo che sia necessario però iniziare al più presto anche a parlare di diritti civili. Intendo che uno Stato democratico ha il dovere di tutelare tutti i suoi cittadini”.

La dichiarazione d’amore di Matteo Salvini a Elisa Isoardi

In riferimento al loro rapporto tra le mura domestiche, Elisa Isoardi ha fatto una confidenza intima al giornalista Alberto Dandolo, autore dell’intervista, riguardo alla dichiarazione che il fidanzato le ha rivolto: parole che per lei sono valse più di una dichiarazione d’amore.

“Sa la cosa più bella che mi ha detto ultimamente e che per me è valsa più di una dichiarazione d’amore? Mi ha confidato che nutre un profondo orgoglio per la serietà che infondo nel lavoro. Che ammira il mio senso di responsabilità e la mia voglia di studiare e imparare…” ha confidato: “Matteo è un orso, un uomo che non si spreca in complimenti facili. È una persona concreta, verace e schiva. Le sue parole mi hanno riempito di gioia.

La dieta di Matteo Salvini

Al momento i progetti matrimoniali non riguardano da vicino la coppia Isoardi – Salvini.

“Stiamo benissimo così. Abbiamo raggiunto un equilibrio che ci da sicurezza e serenità”, ha affermato la neoconduttrice della Prova del cuoco che sull’aspetto fisico del compagno si è lasciata andare in una considerazione: “Matteo in questi ultimi tempi ha messo su un po’ di pancetta, è vero. Fa una vita frenetica e non rispetta la regolarità nei pasti. Ha talmente tanti impegni che non riesce a dare priorità anche a un regime alimentare corretto. Ma quando è a casa cerco di preparargli piatti sani, saporiti e a basso contenuto calorico”.

E chi pensa che Elisa Isoardi tenga a stecchetto Matteo Salvini dovrà ricredersi: “Si possono preparare piatti sani e gustosissimi senza eccedere nei grassi. Basta imparare a usare con sapienza spezie e aromi”.

Sarà davvero sufficiente? Al girovita di Salvini l’ardua sentenza….