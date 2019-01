Elisa Isoardi e Matteo Salvini ancora insieme? La conduttrice svela tutto

L'addio ufficiale, a novembre, con un selfie "after sex" che fece scalpore, ma nelle ultime settimane le voci su un loro riavvicinamento si sono rincorse, fino alla bomba lanciata da Dagospia: "Elisa Isoardi e Matteo Salvini stanno ancora insieme".

A mettere un freno ai rumors, una volta per tutte, è la conduttrice de "La prova del cuoco" - in questi giorni al centro di una nuova polemica in Rai per la sua presunta imminente conduzione de "La vita in diretta" - che con un post su Instagram chiarisce: "Ho il dovere morale, per rispetto che nutro nei confronti di tutte le persone che mi seguono e che, quotidianamente, manifestano il loro affetto e il loro sostegno, di comunicare che ho letto delle notizie sul mio conto e sulla mia vita privata destituite completamente di fondamento. Le inverosimili interpretazioni personali di soggetti terzi, che rilasciano interviste avente oggetto la mia vita privata, sono lesive della mia onorabilità, della mia dignità e della mia privacy". Nient'altro da aggiungere.