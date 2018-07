Elisa Isoardi, nessuna crisi con Salvini: "La vita in due mi dà una forza incredibile"

Crisi inesistente - oppure archiviata - tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini. Negli ultimi giorni la conduttrice si era lasciata andare su Instagram ad alcuni sfoghi che hanno fatto pensare al peggio. Allarme rientrato. In un'intervista a Diva e Donna le parole per il compagno sono delle migliori: "Il primo ingrediente della mia vita è la sveglia presto perché c'è un sacco da lavorare per il programma ma è la fase più bella. E poi c'è il sole di Roma, dove vivo da 16 anni, ma da quando ci vive stabilmente anche lui, beh, in coppia è più bello".

Con il suo Matteo accanto è tutto più bello per lei, che a settembre dovrà affrontare un'importante sfida. La Isoardi, infatti, prenderà il posto di Antonella Clerici a "La Prova del cuoco" e non sarà così semplice sostituirla, soprattutto nel cuore del pubblico.

Niente paura, ci pensa l'amore a darle il coraggio necessario: "La vita in due mi dà una forza incredibile. Non temo alcuna sfida oggi e sono molto felice".