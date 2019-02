Isoardi sulla storia con Salvini: “Il lavoro restava fuori. Ci vedevamo poco e quel poco lo dedicavamo ad altro”

La storia d’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è ormai affidata agli archivi del gossip che ne ricorda la fine con un selfie rimasto celebre per le polemiche scaturite.

A distanza di quasi cinque mesi, la conduttrice de ‘La prova del cuoco’ torna sull’argomento e, in un’intervista a Diva e Donna, ricorda la lunga relazione con il vicepremier come quella più importante della sua vita.

“Per cinque anni ho frequentato un uomo politico e ho certo imparato delle cose, ma sono una testa pensante. Lo sono sempre stata e non smetterò di esserlo”, afferma Isoardi che, dato il poco tempo a disposizione che aveva da passare con l'ex compagno, non aveva molte occasioni per discutere di argomenti politici e sociali, preferendo impiegarlo in altri modi…

“Ci vedevamo poco e quel poco lo dedicavamo ad altro. Puoi immaginare cosa. Cercavamo di lasciare fuori il lavoro o la politica”, ha confidato la piemontese: “Per provare le gioia bisogna provare il dolore più forte e viceversa. Cinque anni sono tanti. Il nostro è stato un amore bellissimo (...) Mi manca la quotidianità con lui, i momenti passati insieme, anche se poi alla fine ci vedevamo poco, ma quel poco pesava, eccome”.

Elisa Isoardi sul selfie a letto con Salvini: “Niente di volgare”

L’intervista ha avuto come argomento anche l'ormai celebre foto con cui la conduttrice aveva annunciato la fine della storia con il ministro dell'Interno su Instagram.

“È una foto bellissima. Niente di volgare. Nulla che andasse contro il ministro”, ha ribadito: “Non sono quel tipo di donna. La nostra storia era alla mercé di tutti, mi sembrava giusto dare con delicatezza la notizia della sua fine”.

Quanto alla possibilità che possa profilarsi all’orizzonte una nuova storia sentimentale, Elisa Isoardi non ha dubbi: “Non c'è e basta. Neanche in un remoto pensiero. Al momento non ne sento il bisogno. Con Matteo sono stati cinque anni bellissimi, la storia d'amore più importante della mia vita e ora sto bene così”.

E a proposito di Salvini, Isoardi ha tenuto anche a smentire qualsiasi intenzione di polemizzare con le idee dell’ex compagno attraverso il tweet per la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo.

“Non volevo essere polemica. Intendevo solo celebrare la bellezza della differenza”, ha chiarito: “Di questo passo allora dovrei abolire le spezie indiane dalla Prova del cuoco. Ricordiamoci che il nostro è un paese formato dall'unione di più popoli.

Elisa Isoardi impegnata con ‘La prova del cuoco’

Per la padrona di casa del coking show di Rai Uno questo è il momento di impegnarsi al massimo per dare il meglio dal punto di vista professionale: “Sono strafelice. Stiamo vincendo la scommessa de ‘La prova del cuoco’. Gli ascolti crescono. E poi sto cercando una casa a Roma per me e mia madre che vive in Piemonte”.

“Mi sveglio alle 8, arrivo prima delle 9, colazione frugale, trucco e parrucco, autori che vanno e vengono. Tutta una tirata fino al pomeriggio”, conclude: “Qui è la mia vera famiglia. Vivo più con loro che con i miei genitori o un probabile fidanzato”.