Elisa Isoardi, aria di crisi con Salvini: "Si può volare anche soli"

Pochi giorni fa una preghiera alla Madonna in cui chiedeva conforto per il suo dolore, oggi un altro post ambiguo di Elisa Isoardi lascia poco spazio ai dubbi: tra lei e Matteo Salvini c'è aria di crisi.

La conduttrice ha condiviso su Instagram la frase di una canzone di Gio Evan che suona come una frecciatina nei confronti del compagno, con cui in passato ha già attraversato momenti difficili: "Ho imparato che si può volare anche soli se non c'è nessuno che merita il tuo cielo. #vero #sipuofare #credetemi".

Amore al capolinea? Qualche follower ci spera: "Ti sposo io".