Elisa Isoardi, la dedica per Matteo Salvini nel giorno X

Nelle ore decisive per il nuovo Governo, Elisa Isoardi non fa mancare il suo sostegno al compagno Matteo Salvini. Mentre il leader leghista è impegnato in una riunione fiume con Luigi Di Maio, sul profilo Instagram della conduttrice appare un romanticissimo post.

E' una stupenda dichiarazione d'amore quella della Isoardi attraverso le parole del giovane cantautore Gio Evan: "E' da quando muoio dalla voglia di rivederti che penso che qui c'è di mezzo l'amore". E poi ancora una dedica con una canzone di Vasco: "Io e te come nelle favole".

La conduttrice difficilmente sbandiera i suoi sentimenti sui social, ma per questo momento difficile quando importante ha fatto uno strappo alla regola. Bellissimo, aggiungiamo noi.