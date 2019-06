Elisa Isoardi annuncia: "Dopo Salvini, basta uomini"

"I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare. Se alle 6 del mattino mi voglio alzare e andare a fare un giro in bici, prendo e ci vado. Se voglio farmi un bagno al mare, lo faccio. Se voglio mangiare, mangio. Se voglio digiunare, idem. Io prima mica ero capace di stare così bene con me stessa". E' una Elisa Isoardi disillusa dall'amore quella che si racconta al settimanale 'Oggi' all'indomani della fine della love story con Matteo Salvini, il vicepremier a cui è stata legata per 5 anni. La conduttrice, 36 anni, smentisce il flirt con l'imprenditore 38enne Alessandro Di Paolo, "un amico come molti", con cui è stata fotografata negli ultimi mesi, e mette in chiaro la sua situazione sentimentale: "Io sto così bene che un uomo adesso proprio non lo voglio".

Elisa Isoardi single

Non c'è spazio per l'amore ora nella vita della timoniera de 'La Prova del Cuoco'. Per lei è tempo di ritagliarsi del tempo con se stessa, per riflettere a fondo e capire da dove ripartire. E il futuro? "Sento che sarà positivo, perché ho energia positiva in me. E guardo con serenità al mio passato, come fosse una bella biblioteca". Nessun rancore, infatti, nei confronti dell'ex compagno, oggi legato alla 27enne Francesca Verdini (figlia dell'ex parlamentare di Forza italia Denis Verdini). "Se è felice, io sono felice per lui - ha dichiarato tempo fa, sgomberando il campo da ogni gelosia - È un grande leader: se ha scelto lei, sarà sicuramente un’ottima scelta. Io continuo a volgerli bene e a considerarlo un uomo speciale. Per il resto guardo avanti, Matteo ormai è il passato".