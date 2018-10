Gregoraci al veleno, dopo mesi la bordata su Briatore: "Forse ha capito cosa ha perso"

Elisabetta Gregoraci si è raccontata a cuore aperto a 'Domenica In'. Dall'infanzia vissuta in Calabria al ricordo della mamma scomparsa fino alla recente separazione da Flavio Briatore.

L'infanzia in Calabria

Ai microfoni di Mara Venier, la showgirl calabrese non si è risparmiata. Prima tappa le sue memorie di bambina: "Sono una ragazza che ha vissuto al sud, è nata lì, sono felice che la mia famiglia mi abbiamo insegnato la vita vera", ha esordito, per poi raccontare il suo viaggio verso il successo: "Sono partita con la classica valigia. Partivo quando ero in aeroporto, piangevo. Fin da quando era bambina, prendevo una spazzola e facevo finta che fosse un microfono, volevo fare la presentatrice, la televisione". E così è stato.

Il ricordo della mamma scomparsa

A sostenerlo in tutti questi anni la mamma, che lei descrive come la sua "migliore amica". La donna è scomparsa nel 2011 a causa di un cancro al seno: "Mi fidavo solo di lei. Credo che le madri dovrebbero essere immortali... La prima volta si è ammalata a 38 anni... la mia età. Mia madre dava la forza a tutti noi. Noi figlie eravamo due bambine, io meno di 30 anni. Affrontare questa storia ci ha distrutto ma siamo molto uniti".

L'addio con Flavio Briatore

Impossibile non parlare poi della recente rottura con Flavio Briatore, a cui ha detto addio alla fine del 2017 dopo 12 anni d'amore e un figlio, Nathan Falco. Ed è su questo argomento che Elisabetta tira fuori un pochino di veleno. "Ti è stato vicino nei momento difficile....", le ha fatto notare Venier, e lei ha risposto sorridendo: "Sono stata forse più vicino a lui nei momenti difficili..."."E' un peccato che sia finita... se è finita" ha quindi chiosato Mara. "C'è grandissimo rispetto, ci vogliamo molto bene. Sono stati 12 anni importanti. Forse si è reso conto di quello che ha perso... in giro c'è un po' di tutto, il circo (ride)".