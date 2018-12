Elisabetta Gregoraci, l’affettuoso commento su Briatore a un anno dalla separazione

E’ passato esattamente un anno da quando i media annunciarono la fine del matrimonio tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci.

In questi mesi l’imprenditore e la showgirl hanno via via mutato il loro rapporto, cambiato sì per via della decisione di dirsi addio dopo 12 anni, ma comunque sempre teso alla serenità e al benessere del figlio Nathan Falco che oggi ha 8 anni.

L’argomento è stato affrontato dalla 38enne calabrese nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel corso della quale ha rivelato i suoi buoni propositi per il 2019 tra lavoro, affetti famigliari e amore.

I rapporti tra Briatore e Gregoraci

Parlando dell’ex marito Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci ha spiegato l’importanza che ha rivestito e tutt’ora riveste nella sua vita: “È stato un capitolo importante della mia vita che è durato 12 anni e che è stato incoronato dall’arrivo di un figlio che amiamo entrambi moltissimo. È stata una fase lunga e importante, restano l’affetto e un bambino stupendo”.

Rispetto al nuovo fidanzato, invece, Elisabetta, a cui da mesi è attribuita una nuova frequentazione con un imprenditore che però non è mai stata ufficializzata, ha mantenuto il riserbo: “Una vita senza amore che vita sarebbe?”, si è limitata ad affermare.

Famiglia, amore, ma non solo: la conduttrice di Made in Sud sta puntando molto anche sulla sua carriera da attrice, e dopo il ruolo di Mata Hari, ha ottenuto una parte in Via dall’Aspromonte, il nuovo film di Mimmo Calopresti.

“L'interesse è sempre rivolto al gossip e questo mi dispiace perché mi piacerebbe che si parlasse anche di quello che sto facendo per costruire un percorso come attrice”, ha commentato Elisabetta: "Ma, forse, se ti vedono troppo in altre vesti pensano che tu non possa riuscire”.