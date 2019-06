Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi, è amore: il primo bacio alla luce del sole

Il settimanale Chi ha presentato la foto del primo vero bacio scambiato alla luce del sole di Lampedusa tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi come un “clamoroso scoop”, un gesto che suggella il legame a un anno e mezzo dalla nascita di una storia definita "contrastata e altalenante", mai confermata ufficialmente.

Prima di oggi, infatti, la ex moglie di Flavio Briatore e l’imprenditore conosciuto quando lei era testimonial della sua azienda di cosmetici, sono stati sorpresi insieme in atteggiamenti affettuosi sì, ma mai così inequivocabili. Adesso, invece, il bacio sulle labbra scambiato durante quella che lei ha definito “una delle immersioni più emozionanti della mia vita” nel mare di Lampedusa, immagine che dimostra la solidità di un legame non ufficializzato per via di un presunto accordo stretto con l’ex marito in sede di separazione.

(Sotto, le foto di Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi ​pubblicate dal settimanale Chi)

Gregoraci e Briatore, il presunto accordo di riservatezza stretto in sede di separazione

Nel sottolineare la portata del servizio fotografico, il settimanale Chi riporta il presunto accordo (già raccontato in tv da Alfonso Signorini) che avrebbero stretto in sede di separazione Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: entrambi si sarebbero ripromessi di non uscire allo scoperto con nuovi partner, per rispetto reciproco ma anche e soprattutto per il bene del figlio Nathan. E proprio in virtù di questa promessa, la showgirl calabrese non avrebbe mai dichiarato di essere felicemente legata all’imprenditore, decisione che in più di un’occasione – fa sapere il settimanale – avrebbe provocato l’amarezza del compagno.

Per questo il bacio sulle labbra tra Gregoraci e Bettuzzi così ripreso ha tutto un altro significato, quello della solidità di una relazione che non si vuole più tenere nascosta.