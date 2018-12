Gregoraci e Briatore di nuovo insieme per Natale: "Per Falco siamo ancora una famiglia"

«Passerò la sera della vigilia col papà di mio figlio esattamente come ho fatto l’anno passato. Ci saranno i miei cari e sua sorella: restiamo una famiglia, anche se io e Flavio abbiamo deciso di separarci. Fra noi c’è rispetto reciproco e con rispetto cresciamo il nostro bambino (Nathan Falco, 8 anni, ndr)». Parola di Elisabetta Gregoraci, che in un’intervista al settimanale 'Oggi', racconta come trascorrerà le festività natalizie in arrivo. Un anno fa, proprio in questi giorni, la showgirl comunicava ufficialmente l'addio col marito Flavio Briatore, dopo quasi dieci anni di matrimonio.

Prendendo poi spunto dall'argomento "regali di Natale", Elisabetta si racconta in versione mamma: «Nathan Falco ha chiesto una felpa e quella avrà - afferma - È un bambino molto fortunato e io voglio che non perda il gusto di desiderare le cose… Mi dice sempre che sono una gran rompiscatole. Mi creda, saper aspettare qualcosa, non dare le cose per scontato, apprezzare ogni singola sorpresa che la vita gli fa: questo è ciò che insegno a mio figlio».

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore dopo la separazione

La comunicazione ufficiale della rottura tra Gregoraci e Briatore è arrivata il 29 dicembre scorso, dopo mesi di rumors, pettegolezzi e smentite. LeI due hanno parlato di "incompatibilità reciproca". Da allora, lei si è rifatta una vita accanto all'imprenditore parmense Francesco Bettuzzi, con cui viene regolarmente paparazzata dallo scorso gennaio. Dell'ex è tornata a parlare solo in una recente intervista rilasciata a 'Domenica In', quando non si è risparmiata su una frecciata: "Forse ha capito cosa ha perso...", ha detto di Flavio, lanciando una evidente provocazione (mai raccolta del destinatario). Mentre lui è - almeno ufficialmente - ancora single, dopo un presunto flirt con Taylor Mega, biondissima modella friulana.

Elisabetta Gregoraci torna al cinema con Sergio Rubini

E il lavoro, per Elisabetta. come va? Prosegue a gonfie vele. Sul suo prossimo impegno al cinema nel prossimo film di Mimmo Calopresti con Sergio Rubini rivela: «Quattro provini tostissimi e… sono riuscita a ottenere la parte… Al primo provino sono arrivata truccata, con la piega appena fatta. Lui mi ha guardata e mi ha detto con garbo che voleva un volto particolare. Senza filtri. La seconda volta mi sono presentata esattamente come mi ero svegliata: gli ho detto che sono una che studia tanto e che si impegna molto. Mi ha mandato la sceneggiatura e l’ho imparata. L’ho convinto».