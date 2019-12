Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme (per Natale): la foto di famiglia

Carica di significato è la foto che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno condiviso sui rispettivi profili Instagram nei giorni in cui il detto ‘Natale con i tuoi’ incrementa di valore il concetto di famiglia. “Buon Natale da me Eli e Nathan Falco”, si legge a corredo del quadretto famigliare che mostra l’imprenditore insieme alla ex moglie e al figlio Nathan pronti a festeggiare il Natale a Dubai, in un’atmosfera che appare lontanissima dalle ultime tensioni che avevano incrinato i loro rapporti.

Sono trascorsi circa due mesi, infatti, dalle immagini che immortalavano Briatore in compagnia della ventenne Benedetta Bosi, e meno ancora dai duri commenti della showgirl che sul presunto flirt tra l’ex marito e la giovanissima modella aveva espresso tutto il suo disappunto. Adesso però, considerata la serenità sui volti di entrambi, ogni forma di amarezza pare superata per il bene del loro Nathan, soprattutto, al centro di uno scatto tanto apprezzato dai follower felici di ritrovarli così uniti.

“Flavio Briatore ha lasciato Benedetta Bosi con un sms”

E in tutto ciò, dov’è finita Benedetta Bosi, indicata come fiamma di Flavio Briatore fino a qualche settimana fa? A dare notizie è il settimanale Chi che nel numero in edicola in questa settimana assicura che l’imprenditore sarebbe tornato single dopo aver lasciato la studentessa 20enne.

“Feste da single per Flavio Briatore che ha lasciato, dopo un weekend romantico a Londra, la giovanissima Benedetta. Flavio ha liquidato la storia con un sms, facendo perdere le proprie tracce”, si legge nella rubrica 'Chicche di Gossip' che lascia irrisolto l’interrogativo sulla possibilità che il cuore di Flavio Briatore batta ancora per la ex moglie Elisabetta Gregoraci, oggi sorridente accanto a lui nella bella foto social.

Tutte le notizie di Gossip