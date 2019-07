Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi si sono lasciati: l'amaro sfogo sui social

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi si sono lasciati. La showgirl calabrese e l’imprenditore si sono detti addio dopo circa due anni d’amore e, stando ai commenti lasciati sui social, non si esclude che la causa della rottura possa essere stata una terza persona che ha un nome e un cognome: Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi si sono lasciati: l’amaro sfogo di lui

A comunicare la notizia della fine del rapporto è stato lo stesso Bettuzzi, fondatore del marchio Pure Herbal e orami ex fidanzato della showgirl con cui, a giudicare dalle risposte date ai followers su Instagram, non si è trattato di un epilogo sereno. A chi gli ha chiesto di Elisabetta, lui ha replicato con un secco “no comment” e a chi lo ha incalzato domandando se siano veri i rumors secondo i quali Elisabetta si sarebbe riavvicinata all'ex marito Flavio Briatore, lui ha dichiarato: “Non saprei e non mi riguarda”.

“Una coppia a casa mia è formata da due non da tre” ha replicato ancora l’imprenditore a chi gli ha chiesto chiaramente se lui ed Elisabetta siano ancora insieme, affermazione che lascia supporre la presenza di un terzo incomodo che, secondo alcuni potrebbe essere proprio Flavio Briatore, ex marito della showgirl e padre del figlio Nathan Falco, con cui ultimamente è stata vista molto spesso.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”: sarà anche il caso di Gregoraci e Briatore?