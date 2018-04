Elisabetta Gregoraci, fuga "segreta" con il nuovo amore

Un nuovo amore per Elisabetta Gregoraci. Secondo insistenti indiscrezioni, la showgirl calabrese, che lo scorso dicembre ha firmato la separazione da Flavio Briatore, avrebbe ritrovato il sorriso accanto a Francesco Bettuzzi, imprenditore parmense. La prova? I continui "avvistamenti" dei due insieme. L'ultimo alcuni giorni fa.

Elisabetta e Francesco sono stati pizzicati dai paparazzi a Parigi. Un viaggio romantico, una vera e propria fuga d'amore, stando a quanto racconta il settimanale 'Chi'. I "piccioncini" avrebbero raggiunto in gran segreto la città degli innamorati in auto e si sarebbero ritagliati una giornata di shopping, tra passeggiate e risate. Nessun bacio "alla luce del sole", però: Elisabetta, in questo periodo, tiene molto alla discrezione.

Chi è Francesco Bettuzzi, nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci

I primi scatti della coppia risalgono allo scorso gennaio, quando Bettuzzi veniva definito "l'uomo del mistero". Oggi la sua identità è ben nota: 42 anni, originario di Parma, è un imprenditore nel settore cosmetico per un brand di cui la stessa Elisabetta è testimonial. I due si conoscono da anni, ma solo negli ultimi tempi la collaborazione professionale sarebbe diventata qualcosa di più.

La Gregoraci, al momento, non ha mai confermato la relazione. Ma la complicità sfoggiata nell'assolato pomeriggio parigino parlano da soli. Francesco sembra davvero la persona giusta per ricominciare dopo l'addio a Briatore, arrivato dopo 11 anni di matrimonio e un figlio, Nathan Falco, di 8. Gole profonde raccontano che il prossimo viaggio della coppia è programmato per l'estate e stavolta sarà oltreoceano: negli Stati Uniti.