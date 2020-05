Elisabetta Gregoraci: “Sono stata tradita. Ai messaggi di alcune donne rispondevo io”

L’intervista in collegamento dalla sua casa di Montecarlo con la trasmissione di Rai Uno ‘Vieni da me’ ha dato modo ad Elisabetta Gregoraci di rispondere con sincerità a qualche domanda sulla sua vita privata, inclusa quella più spinosa di eventuali tradimenti subiti.

A domanda diretta di Caterina Balivo “sei mai stata tradita?”, la showgirl calabrese ha confidato: “Sempre meglio non saperlo, ma secondo me sì. Io sono un po’ detective e rompiscatole. Ho beccato in passato messaggi di varie signorine che, diciamo, erano molto gentili. Ad alcuni messaggi rispondevo io: ‘Oggi sei cascata male, vatti a fare un giro’, rispondevo. Poi facevo i conti con lui. Ho comunque perdonato, perché erano cose abbastanza soft”.

Oggi Elisabetta Gregoraci è single e ottimi sono i rapporti con l’ex marito Flavio Briatore, padre dell’adorato figlio Nathan: “Tutte le scelte che ho fatto mi hanno fatto diventare la donna che sono oggi”, ha aggiunto la showgirl che ha anche ripercorso alcuni momenti della sua carriera nel mondo dello spettacolo iniziata da giovanissima e allietata dalla collaborazione con grandi compagni di lavoro. “Si è spesso creata grande sintonia e complicità. Con Cecchetto mi divertivo tanto, mi dava tanti consigli. Idem Pippo Baudo. Mi faceva dei gran cazziatoni… io avevo appena compiuto 19 anni, erano i miei primi programmi, non c'era il gobbo dovevo imparare tutto a memoria”, ha ricordato.