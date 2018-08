Elisabetta Gregoraci, l'estate della rivoluzione: chi è il nuovo compagno Francesco

Nuova vita per Elisabetta Gregoraci. In esclusiva su 'Chi', in edicola da mercoledì 22 agosto, le foto della vacanza d'amore a New York della showgirl calabrese con il nuovo compagno, Francesco Bettuzzi. A 8 mesi dalla separazione ufficiale e consensuale da Flavio Briatore, ecco finalmente gli scatti che ufficializzano il legame della bellissima conduttrice all'imprenditore parmense e che li ritraggono molto teneri e complici.

Abbracciati in strada, tra sorrisi e uno spuntino al volo. Così Elisabetta e Francesco vengono paparazzati dalla rivista diretta da Alfonso Signorini. Dopo i primi avvistamenti arrivati ad inizio anno, i due sono ormai inseparabili e vivono il loro amore alla luce del sole. La complicità c'è e si vede.

Chi è Francesco Bettuzzi, nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci

I primi scatti di Francesco con Elisabetta risalgono allo scorso gennaio, quando Bettuzzi veniva definito dalle riviste di gossip "l'uomo del mistero". Oggi la sua identità è ben nota: 42 anni, originario di Parma, è un imprenditore nel settore cosmetico per un brand di cui la stessa Elisabetta è testimonial. I due si conoscono da anni, ma solo negli ultimi tempi la collaborazione professionale sarebbe diventata qualcosa di più.