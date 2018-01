L’attrice Ellen Page ha sposato a sorpresa la compagna Emma Portner

"Non riesco a credere di poter chiamare mia moglie questa donna straordinaria": così Ellen Page ha annunciato ai suoi fan il matrimonio a sorpresa con la compagna Emma Portner, ballerina famosa soprattutto per aver partecipato al video di Life is Worth Living di Justin Bieber. Nella foto su Instagram, due mani con l'inconfondibile anello al dito.

L’attrice di 'Juno' ha sposato la compagna dopo qualche mese di frequentazione, fatale com’è stato il colpo di fulmine che le ha fate innamorare l’una dell’altra. I primi scatti insieme condivisi via social, risalgono all’estate del 2017.

Il coming out di Ellen Page risale al 2014, quando nel corso di un intervento alla conferenza d’apertura della Human Rights Campaign Foundation dichiarò: “Sono qui oggi perché sono gay” facendo sua la causa dei diritti degli omosessuali.

L'anno successivo, sul red carpet del Toronto Film Festival, l'attrice aveva sfilato ufficialmente per la prima volta mano nella mano con una donna, ovvero la fidanzata dell'epoca Samantha Thomas, a cui è stata legata fino all'inizio del 2017.

