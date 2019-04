Elodie e Mario Balotelli stanno insieme: ecco come lo ha sedotto

E' nata una nuova coppia nel mondo dello spettacolo. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, Mario Balotelli e Elodie sarebbero diventati inseparabili. E tra i due non si tratterebbe solo di un flirt, ma di vero e proprio amore.

Elodie e Mario Balotelli

"Chi li frequenta dice che sono persi l’uno nell’altra - si legge sul sito del magazine diretto da Umberto Brindani - Innamoratissimi, come due piccioncini… E dicono anche che sia stata lei a sedurlo con le sue curve da (ex) modella". Nonostante questo, la cantante e l'attaccante del Marsiglia hanno preferito evitare l'ufficializzazione, almeno per il momento, sia per quanto riguarda i social che in caso di eventi pubblici, dove non si sono ancora mostrati l'uno al fianco dell'altra.

Chi è Elodie

Il tombeur des femmes del calcio italiano (già padre di Lion, avuto da una ragazza di nome Clelia, e Pia, frutto di una relazione con Raffaella Fico) avrebbe dunque perso la testa per la bellissima artista romana. Ma chi è precisamente Elodie? Classe 1990, è una cantante nata da padre italiano e madre francese creola originaria della Guadalupa nelle Antille francesi. Ha raggiunto il successo nel 2015, con la partecipazione ad 'Amici di Maria De Filippi', dove si è classificata seconda, ma da tempo cercava di sfondare nel mondo della musica: eliminata durante le fasi iniziali di X Factor nel 2009, aveva già provato ad accedere al talent condotto da Maria De Filippi. Non ha mai ufficializzato alcuna relazione: se le indiscrezioni venissero confermate, Balotelli sarebbe il suo primo "amore famoso".