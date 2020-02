Elodie a cuore aperto: "Marracash il mio primo uomo capace di capirmi"

Dopo aver brillato a Sanremo con il brano 'Andromeda', scritto per lei da Mahmood e Dardust, Elodie - ospite ieri sera a 'L’Assedio' di Daria Bignardi sul Nove- ha raccontato l’inizio della storia d’amore con il rapper Marracash, che tanto fa sognare i rotocalchi. La cantante, che ha raccontato in trasmissione il suo passato difficile, ha descritto il suo rapporto con il cantante, conosciuto durante le riprese della hit 'Margarita', che i due hanno girato insieme. "La cosa bella dell’incontro con Fabio -ha detto Elodie- è che per la prima volta riesco a confrontarmi con un uomo che mi capisce veramente. Non devo spiegarmi, non ho bisogno di farlo, lui mi capisce…". E pensare che in un primo momento non le era simpatico: "L'ho incontrato per 'Margarita', all'inizio avevo un pregiudizio. Poi siamo andati a cena e l'ho trovato carino e simpatico".

Elodie, dall'infanzia in periferia all'amore

Nel passato di Elodie una storia d'amore con un uomo più grande vissuta da ragazza, in Salento, dove si è trasferita a 19 anni dal quartiere Quartaccio di Roma. "Mi sono innamorata di un uomo più grande di me, ma sono andata via per scappare. E' un po come se avessi trovato una scusa se ci ripenso adesso. Forse avevo bisogno di staccare", ha spiegato la cantante. Anni in cui faceva la cubista. "Mi sono divertita molto. Anche nelle difficoltà sono una positiva, anche eccessivamente a volte. Sono divertita da quello che succede intorno". La vita in periferia è stata una spinta. "L'idea che le difficoltà mi dovessero abbattere mi faceva rabbia. Ho sempre pensato che avrei trovato il modo di prendere ciò che desideravo dalla vita".

Il trampolino di lancio è stato 'Amici di Maria De Filippi', a cui ha partecipato nel 2016: "Mi ha insegnato il valore della costruzione, la disciplina". Poi Sanremo, con 'Tutta colpa mia'. "Ma sentivo che mi stavi esprimendo solo a metà. Appena sono uscita da 'Amici' la popolarità mi ha sconvolta. Avevo paura a raccontare la mia storia, avevo paura a raccontarmi senza entrare nel dettaglio scabroso".