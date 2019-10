Vacanza bollente per Elodie e Marracash in Kenya (FOTO)

I primi baci erano arrivati a luglio, quando Elodie, 29 anni, e Marracash, 40, erano apparsi inseparabili ad una sfilata durante la settimana della moda milanese. Poi la love story ha preso il volo ed oggi la cantante e il rapper sono diventati una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo. Lo dimostra l'ultima vacanza insieme in Kenia, dove i due si lasciano andare a selfie bollenti.

Bollori in Kenya per Elodie e Marra

E' Elodie a pubblicare il primo bacio in Africa. "Niente da aggiungere", scrive, mentre bacia appassionatamente il compagno. Poco prima 'Marra' (così lo chiamano i fan) aveva spiegato ai suoi sostenitori che si sarebbe preso un periodo di pausa per ricaricare le batterie dopo agli ultimi, intensi mesi di lavoro. "Il disco è chiuso e io sono in Kenya da qualche giorno a riprendermi da 3 mesi tra i più intensi della mia vita - aveva scritto - Questa settimana vi annuncerò la data di uscita e la copertina del disco. In queste settimane voglio raccontarvi tutto quello che non vi ho raccontato in questo periodo". E tra questo c'è anche la love story con l'ex allieva di 'Amici'.

Dunque è nata una nuova coppia nello showbiz. E coinvolge due tra i cantanti più amati del momento, ormai veri e propri sex symbol nel panorama musicale. Lui, scapolo d'oro tra i rapper italiani, non aveva mai ufficializzato alcuna relazione prima d'ora (ma si è parlato di un flirt con l'influencer Giulia Salemi). Lei, invece, ha alle spalle alcuni ex famosi: oltre al cantante Lele Esposito, conosciuto nella scuola di 'Amici', anche con il deejay pugliese Andrea Maggino, ed in passato le è stato attribuito un flirt con il calciatore Mario Balotelli (presto smentito dal diretto interessato).