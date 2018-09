Emanuela Folliero si sposa: “Pensavo di farci una storia leggera, invece…”

La fine del capitolo professionale di annunciatrice e volto di Rete 4 durato 28 anni coincide con l’inizio di quello privato da futura moglie per Emanuela Folliero, pronta a sposare il compagno Giuseppe Oricci dopo nove anni insieme.

Ad annunciarlo è stata la conduttrice in un'intervista esclusiva al settimanale Chi: "Mi ha chiesto di sposarlo il giorno del nostro anniversario, davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose rosse”, ha raccontato Folliero che ha ripercorso i giorni in cui si sono conosciuti e l’inizio di un sentimento nato giorno dopo giorno.

“Mi è piaciuto subito fisicamente. Pensavo di farci una storia leggera, e invece…”, ha ammesso ancora la Folliero che il 26 settembre dirà sì all'uomo della sua vita.

Emanuela Folliero si sposa: i dettagli della cerimonia

"Sarà una cerimonia in comune e poi un aperitivo e una cena in terrazza con gli amici”, ha svelato la futura sposa sul gran giorno che la vedrà bellissima in “un super vestito, ovviamente scollato, ma semplice". Tra gli inviati anche lo storico ex Stefano D’Orazio, batterista componente dei Pooh, con cui è rimasta in ottimi rapporti.

Infine in merito al suo futuro professionale, il popolare volto Mediaset ha assicurato che non sparirà dal piccolo schermo.

“Ho sempre un’esclusiva con Mediaset e dovrei tornare con un programma su salute e benessere", ha assicurato la conduttrice che ha detto addio al suo ruolo di annunciatrice lo scorso 8 luglio: “Ero preparata, da mesi sapevo del restyling della rete e non potevo legarmi alla sedia”.