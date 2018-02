Emily Ratajkowski si è sposata, nozze a sorpresa con il fidanzato

Emily Ratajkowski ha spiazzato tutti. Stavolta, però, non solo per la sua bellezza mozzafiato ma per un romantico colpo di scena. La modella ed attrice statunitense ha sposato in gran segreto il fidanzato, l’attore Sebastian Bear-McClard, a poche settimane dall'inizio della relazione.

La notizia è arrivata via social. “I got married today”, ha scritto Emily a corredo di un selfie pubblicato tra le Instagram Stories. Poi un secondo post, in cui è immortalato un bacio dei neo sposi con la didascalia di due fedi.

Le nozze si sono celebrate a New York. Emily ha scelto un abito molto originale per il giorno del "sì": non il classico vestito bianco, bensì un tailleur dal colore arancione; in testa un cappello nero con veletta di pizzo. Bellissima come sempre. Inusuali anche le fedi: mentre a lei è andato un anello semplice con fascia dorata, il marito ha optato per ben due anelli con scritto "EM" e "RATA".

La "lieta" novella è stata apprezzata dalla rete con 300mila "like" in poche ore. Ma tra le migliaia di "congratulazioni", non manca qualche maschietto che si dice sconsolato: "E io ora come faccio?"

Chi è Emily Ratajkowski

Classe 1991, nata nel Regno Unito e cresciuta in California, Emily è al momento una delle supermodelle più apprezzate dal pubblico (soprattutto quello maschile). La sua forma fisica perfetta l'ha portata negli ultimi anni a raggiungere una popolarità sempre maggiore, fino a conquistare ben 16milioni di fan su Instagram. La fama è arrivata nel 2013, quando è stata protagonista del video "Blurred Lines" di Robin Thicke. Poi "Love Somebody" dei Maroon Five. Nel 2014 ha ottenuto il ruolo da testimonial del noto brand di intimo Yamamay.