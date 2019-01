Emma, una storia con l’ex allievo di Amici? La dolce risposta arriva sui social

Una risposta che non sarà una dichiarazione d’amore nel senso più comune del termine, ma che comunque esprime tutta l’autenticità di un sentimento vero e profondo tra due colleghi che sono prima di tutto amici.

Antonino Spadaccino, cantante foggiano che nel 2004 vinse la quarta edizione Amici di Maria De Filippi, ha argomentato con parole bellissime la replica sull’inesistenza di una relazione sentimentale con Emma Marrone, anche lei ‘creatura’ del talent show che la proclamò vincitrice nel 2010, dimostrando il legame che lo unisce alla collega al di là di ogni gossip.

Emma ha avuto una storia con Antonino? La risposta

Emma Marrone e Antonino Spadaccino hanno collaborato professionalmente alla realizzazione di diversi brani, come ‘Resta ancora un po’. E sarà proprio per questo loro affiatamento che qualcuno su Instagram gli ha chiesto se i due hanno avuto una storia sentimentale in passato, domanda a cui Antonino, che anni fa ha fatto coming out, ha risposto nella maniera più sincera.

Emma e Antonino fidanzati? “La mia unica storia con una donna che durerà per sempre”

“Se ho avuto una storia con Emma? Sì. La storia di un’amicizia vera. La storia di persone con la P maiuscola che affrontano la vita con coraggio, amore e dedizione. Anche questo è amore. Aggiungerei la mia unica storia con una donna che durerà per sempre”: queste le parole di Antonino scritte su una storia IG a corredo della foto che lo vede stringere forte a sé l’amica Emma, la quale dal canto suo non ha potuto fare a meno di condividere l’immagine e stigmatizzare le sue parole con un cuore che esprime a pieno il valore della loro amicizia.

(Di seguito, le parole di Antonino Spadaccino su Instagram)