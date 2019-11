Emma Marrone e l'amore: "Nella vita mi sono innamorata davvero due o tre volte"

Emma Marrone mette tante cose nelle sue canzoni. La forza delle donne, l'indipendenza, il coraggio. E l'amore. Ospite a Verissimo, a Silvia Toffanin che le chiedeva come mai nelle sue canzoni l'amore sia spesso tormentato e doloroso, la cantante salentina ha replicato: "L'amore vero ti fa soffrire, altrimenti non è vero. Se non ti fa male, se non ti dà quel senso di malinconia, paura di rimanere da sola, di non essere abbastanza per quella persona, di non saperlo rendere felice, non è amore. Con questo non voglio dire che l'amore è solo sofferenza, però si soffre veramente tanto solo per chi si è amato veramente tanto".

A Verissimo l'amore secondo Emma

Leggendo un paio di versi di "Alibi", la sua nuova canzone, nella quale Emma fa riferimento al suo cuore infranto, Silvia Toffanin ha chiesto alla cantante di più su questa esperienza: "Chi si è permesso di spezzarti il cuore?".

"Capita a tutti", ha detto Emma, che ha ricordato come "Alibi" sia nata per una storia finita male. Eppure Emma crede nell'amore vero. "La persona giusta destinata a me esiste, la sto aspettando. Per ora però c'è la fila", scherza. Ma "preferisco stare da sola con chiunque", aggiunge Emma, che rivela di essersi innamorata solo due o forse tre volte nella sua vita.

"L'amore cambia. A vent'anni lo vedi in un modo, a trenta in un altro. Oggi però non lo vedo", scherza ancora, dopo un attimo di serietà. "Il mio principe azzurro ha perso la strada. Forse al posto del cavallo era meglio il TomTom".